СМИ: МОК не допустил Виктора Ана к Олимпиаде 2018

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение о недопуске олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана к Олимпиаде в Южной Корее. Об этом изданию «Спорт Экспресс» рассказал истчоник.

По словам собеседника газеты, причиной могло стать упоминание в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства WADA Ричарда Макларена.

Помимо Ана не пустить на ОИ могут еще некоторых его коллег по сборной России, — Дениса Айрапетяна и Владимира Григорьева, заявил источник ТАСС.

Помощник президента союза конькобежцев России Марта Буштак сказала «Новой газете», что точная информация о решении будет известна 23 января.

Международный олимпийский комитет (МОК) сократил число спортсменов, которые могут быть допущены к Олимпийским играм в Южной Корее. Из 500 спортсменов в списке остались 398 человек.

Допущенные к Играм спортсмены должны будут в дальнейшем сдавать допинг-тесты, их сохранившиеся допинг-пробы перепроверят. Если не будут выявлены нарушения, то спортсменов допустят к Олимпиаде.

Спортсмены, упомянутые в отчете дисциплинарной комиссии Дениса Освальда, не смогут участвовать в Играх. Комиссия Освальда ранее подтвердила доводы независимого расследования Ричарда Макларена о допинг-махинациях на Олимпиаде в Сочи.

Напомним, МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году из-за допингового скандала. Спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом. Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Игр.

Олимпийские Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.