Матвиенко встретилась с сенатором Керимовым

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко встретилась с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Совфеда.

«Сулейман Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений. Поэтому не намерен скрываться, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться на Родину», — цитирует Интерфакс.

При этом в пресс-службе Совфеда не уточнили, где находится Керимов. Там лишь сообщили, что он «должен был вернуться к понедельнику во Францию».

19 декабря прокуратура Ниццы разрешила Керимову кратковременную поездку (сроком на три дня) в Россию, чтобы он мог встретиться с больным родственником.

Керимова задержали во Франции 20 ноября прошлого года. Его обвиняют в укрытии от налогов в размере 400 млн евро через продажу недвижимости по заниженной стоимости. 6 декабря суд во Франции оставил российского сенатора на свободе под подпиской о невыезде, но увеличил сумму залога — с 5 до 40 млн долларов.

Российские власти заявляли, что у Керимова есть иммунитет как у обладателя дипломатического паспорта. Однако власти Франции заявили, что сенатор прилетел в Ниццу не как официальное лицо, поэтому иммунитет на него не распространяется.