«Ъ» узнал об указании ФСБ приостановить работу вредных предприятий на время ЧМ-2018

Российские предприятия получили от ФСБ письмо, в котором говорится о необходимости приостановить работу на период чемпионата мира по футболу и подготовки к нему, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ.

ФСБ ссылается на специальные правила о применении усиленных мер безопасности в рамках чемпионата, утвержденные указом президента России от 9 мая 2017 года и постановлением правительства от 9 июня 2017 года.

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По данным газеты, письма получили предприятия в регионах, где пройдут матчи чемпионата. Некоторые из них подтвердили «Ъ», что такие письма приходили, при этом отметили, что выполнить требования силовиков невозможно.

Так, руководитель одного из крупных химических предприятий в Нижнем Новгороде (название не уточняется) заявил, что ему придется отправить своих сотрудников в отпуск, а предприятие понесет «многомиллионные убытки». На других предприятиях рассказали, что выполнить требование ФСБ просто технологически невозможно.

В УФСБ по Нижегородской области подтвердили информацию, что рассылали письма предприятиям, но не уточнили их количество. «Мы никого не закрываем. Идет обычная рабочая переписка с руководителями юрлиц: они сами определяют режим работы опасных производств», — заявили силовики.

Напомним, Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Матчи чемпионата пройдут в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге. Сам чемпионат будет идти месяц — с 14 июня по 15 июля.