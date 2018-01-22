Роспотребнадзор уберет запрет на ночной вывоз мусора из дворов

Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила (СанПиН), которые разрешают вывозить мусор из дворов вдвое реже, а также не содержат действующего сейчас запрета на ночную работу мусоровывозящих компаний, сообщает РБК со ссылкой на документ.

В новой редакции норма по вывозу мусора звучит так: «не более двух суток в теплое время года» (при среднесуточной температуре выше минус пяти градусов) и «не более пяти суток в холодное время года». В труднодоступных, малочисленных и удаленных населенных пунктах, а также в регионах Арктической зоны допускается увеличение еще на пять суток.

Кроме этого, предлагается сократить — с 20 до 10 метров — минимальное расстояние от домов до контейнерных площадок, а максимальное количество самих контейнеров во дворах, наоборот, увеличить — с пяти до десяти.

Как сообщает РБК, «мусорную реформу» должны были подготовить еще к 1 января 2017 года, однако большинство регионов не успело принять территориальную схему обращения с отходами, выбрать на конкурсе регионального оператора, утвердить новые тарифы на вывоз мусора для населения. Поэтому в законодательство внесли поправки, которые дали субъектам право на отсрочку перехода к новой системе до конца 2018 года.