В подмосковном Королеве полицейские отпустили за взятку вооруженных людей

Двое полицейских в подмосковном Королеве, сторговавшись, отпустили за взятку четверых вооруженных людей. После этого бандиты ограбили продуктовый магазин в Балашихе. Теперь правоохранителей обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, которые привели к тяжким последствиям, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Московской области.

По версии следствия, 9 ноября 2017 года два инспектора ППС остановили автомобиль «ВАЗ-2170», у которого не было номеров. При осмотре у его пассажиров полицейские нашли два пистолета, перчатки и маски с прорезями для глаз.

«Понимая, что данные предметы приготовлены для совершения преступных действий, мер к задержанию и доставлению не приняли, в дежурную часть не сообщили», — рассказали в СК.

Полицейские забрали личные вещи мужчин и потребовали от них 100 тыс. рублей и два мобильных телефона. Однако на руки получили всего 55 тыс. рублей. После этого правоохранители вернули задержанным документы и ключи от машины и разрешили уехать, что те и сделали. Доехав до Балашихи, они ограбили местный продуктовый магазин.

Против полицейских возбудили дело по ч.3 ст. 285 УК РФ, в настоящее время они находятся под стражей, расследование уголовного дела продолжается.