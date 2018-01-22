Никита Белых назвал верхом абсурда обвинения против него

Бывший кировский губернатор Никита Белых в ходе дачи дополнительных показаний по своему делу заявил, что выдвинутые против него обвинения в получении взяток фантасмагоричны и абсурдны. Так, если верить обвинению, отмечал Белых, ему дали взятку в виде благодарности почему-то спустя 5-6 лет после оказанной им услуги.

«Это выглядит странно», — подчеркнул экс-губернатор. Он добавил, что в его рабочем кабинете в Кирове всегда велось видеонаблюдение, в то время как следствие утверждает, что вымогал он деньги именно на рабочем месте. «Просить о взятке в кабинете — это верх абсурда», — сказал Белых.

В Следственном изоляторе «Матросская тишина» в понедельник, 22 января, прошло одно из последних заседаний суда по делу Белых.

Прения назначены на 24 января.

Ранее защита Белых обращала внимание на нестыковки в показаниях главного свидетеля обвинения, немецкого предпринимателя Юрия Судгаймера. В частности, показания свидетеля о встречах с Белых, на которых он якобы и требовал взятку, не совпадают по датам и официальным графикам передвижений экс-губернатора. Кроме того, как обратил внимание 22 января сам Белых, Судгаймер заявлял, что когда одна из бесед с губернатором закончилась «словесным конфликтом», на предприятия бизнесмена пришли с проверками. Ссылаясь на запись разговора с Судгаймером, подсудимый продемонстрировал, что разговор, наоборот был мирным. Никаких преференций предприятия взяткодателя не получали, подчеркнул Белых.

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых обвиняется в двух эпизодах получения взятки на общую сумму в 600 тысяч евро. Его задержали 24 июня 2016 года (на тот момент он еще занимал пост главы региона). Белых грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Сам он отрицает свою вину.