CNN: российский корабль-разведчик обнаружен у побережья США

Военные США обнаружили российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» примерно в 160 километрах от побережья Северной Каролины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух источников в Пентагоне.

По данным телеканала, присутствие корабля в международных водах к юго-востоку от города Уилмингтон было подтверждено данными слежения с эскадренного миноносца USS Cole.

CNN отмечает, что российский корабль «оснащен различным высокотехнологичным шпионским оборудованием и создан для перехвата коммуникационных сигналов». Уточняется, что судно несколько дней назад покинуло Порт-оф-Спейне (Тринидад и Тобаго). Его дальнейший курс неизвестен.

Собеседники CNN подчеркнули, что «Виктор Леонов» регулярно совершает плавания у побережья США, где расположены базы американских ВМС в Норфолке (штат Вирджиния) и Кингс-Бэе (штат Джорджия).

В прошлый раз «Виктора Леонова» в феврале и марте 2017 года замечали в водах недалеко от базы «Кингс-Бей» и Коннектикута. В феврале корабль «Виктор Леонов» обнаружили в 130 км от восточного побережья США. До этого его видели у берегов США лишь в апреле 2015 года. Предполагается, что «Виктор Леонов» способен перехватывать сообщения и сигналы, измерять «возможности сонаров ВМС США», а также оснащен ракетами земля-воздух.