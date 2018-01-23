Дональд Трамп утвердил продление работы правительства до 8 февраля

Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом проект временного бюджета правительства, который рассчитан на срок до 8 февраля. Об этом сообщает Reuters.

По итогам голосования в верхней палате американского парламента члены сената решили прекратить дебаты и одобрить временный документ ради возобновления работы федеральных ведомств.

Работа госучреждений в США была приостановлена 20 января из-за отсутствия финансирования. Тогда республиканцы не смогли набрать в Сенате 60 голосов, необходимых для принятия нового бюджета.

Споры в Конгрессе возникли из-за поправок, касающихся статуса детей нелегальных мигрантов в США, которых представители Демократической партии требовали исключить из категории лиц, подлежащих депортации.

Сенаторы-демократы также не смогли договориться с республиканцами о поправках, касающихся программы медицинской страховки детей из малоимущих семей (CHIP).

В итоге программу CHIP продлили на полгода, а вопрос о статусе детей мигрантов так и остается открытым.