Промсвязьбанк подал иск к продавшим его акции за день до санации фондам

Промсвязьбанк (ПСБ) подал иск к негосударственным пенсионным фондам «Будущее», «Сафмар» и «Доверие», а также их управляющим компаниям и Promsvyaz Capital B.V. братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. Информация об иске размещена на сайте московского арбитражного суда.

Суть требований и их сумма пока не раскрываются. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на близкого к одной из сторон разбирательства собеседника, иск связан со сделками, которые фонды совершили перед введением в Промсвязьбанке временной администрации. НПФ вышли из капитала банка за день до объявления о его санации.

Ранее стало известно, что ПСБ будет передан в госсобственность и на его базе начнет работу специализированный банк для операций по гособоронзаказу, защищенный от западных санкций. Возглавит Промсвязьбанк Петр Фрадков.

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Центробанк объявил о санации Промсвязьбанка, входящего в топ-10 российских банков по размеру активов, 15 декабря. Позднее регулятор сообщил, что выявил несколько «операций и фактов, имеющих признаки незаконных действий менеджмента Промсвязьбанка». В частности, ЦБ,обнаружил пропажу из банка кредитных досье на 109,1 миллиарда рублей.

Один из совладельцев банка Дмитрй Ананьев уехал за границу, объяснив это проблемами со здоровьем. Он также обвинил ЦБ в информационных атаках на кредитное учреждение.