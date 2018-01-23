Напавшего на школу в Улан-Удэ подростка арестовали на два месяца

Суд Октябрьского района Улан-Удэ арестовал подростка, напавшего на школу 19 января. Об этом сообщает РИА Новости.

Он будет находиться в СИЗО до 19 марта. В суде уточнили, что подросток уже выписан из больницы.

Напомним, что девятиклассник, вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью, напал на учеников 7-го класса школы №5 в Улан-Удэ. В результате госпитализированы семь человек, в их числе и сам нападавший. Перед задержанием подросток попытался покончить с собой.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство детей и о халатности.