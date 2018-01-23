Новая газета

Напавшего на школу в Улан-Удэ подростка арестовали на два месяца

Общество

 

Суд Октябрьского района Улан-Удэ  арестовал подростка, напавшего на школу 19 января. Об этом сообщает РИА Новости. 

Он будет находиться в СИЗО до 19 марта. В суде уточнили, что подросток уже выписан из больницы. 

Напомним, что девятиклассник, вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью, напал на учеников 7-го класса школы №5 в Улан-Удэ. В результате госпитализированы семь человек, в их числе и сам нападавший. Перед задержанием подросток попытался покончить с собой. 

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство детей и о халатности.

Теги:
нападение, бурятия
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