Минфин предложил продлить налоговые каникулы для самозанятых
Министерство финансов предложило продлить налоговые каникулы для нескольких категорий самозанятых граждан до 31 декабря 2019 года. Соответствующий законопроект размещен на портале правовых актов.
Согласно принятому в июле 2017 года закону, к самозанятым относятся граждане, которые оказывают услуги физическим лицам, но при этом не регистрируются индивидуальными предпринимателями — в частности, няни, репетиторы, водители, дизайнеры, переводчики и т. д.
При этом налоговые каникулы распространяются только на три категории самозанятых: нянь, репетиторов и домработниц. Для получения временного права на освобождение от налогов и взносов, они должны были уведомить Федеральную налоговую службу об осуществлении своей деятельности.
По итогам первого года действия программы, к 1 января 2018 года, в России зарегистрированы 936 самозанятых граждан.
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что меры по легализации доходов самозанятых не привели к нужному результату. Предполагалось, что налоговые каникулы для самозанятых выведут доходы работающих на себя россиян из тени.