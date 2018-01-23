Новая газета

Власти обяжут аптеки предлагать покупателям дешевые аналоги дорогих лекарств

Общество

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена обязать аптеки предлагать покупателям самые дешевые аналоги необходимым им препаратов. Это предложение внесено в подготовленную правительством «дорожную карту» по развитию конкурентного здравоохранения и должно быть утверждена к ноябрю 2018 года.

Цель этой инициативы — «остановка вымывания из продажи недорогих лекарств». 

Заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаравская рассказала РБК, что контролировать выполнения этой нормы будет Росздравнадзор.

«Требование направлено на повышение ценовой и ассортиментной доступности лекарственных препаратов для населения», — сказала Шаравская.

Она добавила, что аптеки не смогут отказаться от закупки более дешевых лекарств, так как это они не смогут противостоять конкурентам с недорогими лекарствами.

Ранее на этой неделе стало известно, что власти разрабатывают постановление, которое обяжет маркировать дорогостоящие лекарства уже в 2018 году.

С 1 марта 2017 года в России вступил в силу приказ Минздрава, в который запрещает фармацевтам скрывать от покупателей информацию о наличии более дешевых лекарств.

Теги:
фас, минздрав, аптеки, рбк
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