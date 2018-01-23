Премьеру комической картины «Смерть Сталина» в России предложили перенести из-за юбилея битвы за Сталинград

Общественный совет при министерстве культуры намерен добиваться переноса премьеры британского фильма «Смерть Сталина» на полгода. Новая дата начала проката позволит избежать выхода оскорбительной для ветеранов Великой Отечественной войны картины накануне 75-ой годовщины победы в Сталинградской битве, которая будет отмечаться 2 февраля. Об этом заявил один из членов совета Павел Пожигайло, пишет РБК.

Он добавил, что выход «Смерти Сталина» нежелателен и накануне выборов президента.

По словам Пожигайло, в общественном просмотре «Смерти Сталина» приняли участие режиссеры Никита Михалков и Сергей Мирошниченко, кинопродюсер Леонид Верещагин, зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко и другие деятели кино и культуры. Юристы, также присутствующие на показе, нашли в фильме признаки нарушения российского законодательства.

«В ленте оскверняются наши исторически символы — советский гимн, ордена и медали. Маршал Жуков — изображается придурком. Кроме того, в фильме присутствуют сцены чрезмерного насилия. Это противоречит правилам выдачи фильмам прокатного удостоверения», — считает член совета при Минкульте.

23 января деятели культуры намерены обратиться с жалобой на фильм в Минкультуры и потребовать переноса даты выхода ленты.

При этом замминистра культуры Владимир Аристархов заявил, что картина уже проверена и никаких нарушений нет.

Картина посвящена периоду в советской истории после смерти в 1953 году генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина. Действие ленты разворачивается вокруг приближенных Сталина, которые начали борьбу за власть еще до похорон вождя.

«Смерть Сталина» в России показывает компания «Вольга». Она же является прокатчиком «Приключений Паддингтона — 2», премьеру которых Минкульт решил перенести за день до показа. В качестве возможной причины таких действий представители отрасли называли желание Минкульта повысить конкурентоспособность фильмов «Скиф» и «Движение вверх» (идет с конца декабря).

Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила Минкульт в «грубом вмешательстве» в работу кинотеатров. Впоследствии ведомство отказалось от этих планов и фильм вышел в прокат.