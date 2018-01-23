Южная Корея запретила анонимную торговлю криптовалютами

В Южной Корее, третьей в мире стране по объему торгов рынков криптоволют после США и Японии, запретили любые транзакции виртуальных валют с анонимных банковских счетов, сообщает BBC News. Это решение может привести к существенным колебаниям курса таких валют.

Нововведение вступит в силу с 30 января. С этого дня владельцы виртуальных кошельков должны будут привязывать их к реальным банковским счетам и подтверждать свои личности. Иностранцам и несовершеннолетним запрещается инвестировать в рынок криптовалют на территории Южной Кореи. Решение властей направлено на прекращение использования рынка криптовалют для отмывания денег.

Ранее власти Южной Кореи объявили, что собираются запретить торговлю криптовалютами на внутренних биржах. В настоящее время готовится соответствующий законопроект. В разработке документа участвуют Минюст, Минфин, национальные финансовые регуляторы, включая центральный банк и комиссию по рынкам.

Кроме того, комиссия по финансовым услугам Южной Кореи запретила все первичные размещения в токенах (ICO) в стране и заявила о необходимости жесткого контроля торговых операций с криптовалютами.

В конце прошлого года власти Южной Кореи обнародовали план, призванный ограничить спекулятивную активность на рынке криптовалют.