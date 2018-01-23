ОКР подтвердил отсутствие Ана, Шипулина и Устюгова в списке допущенных на Олимпиаду-2018

Олимпийский комитет России подтвердил, что в списке российских спортсменов, которых Международный олимпийский комитет готов пригласить на Игры в Пхенчхан, нет шорт-трекиста Виктор Ана, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова, передает Интерфакс.

Первый вице-президент организации Станислав Поздняков рассказал, что накануне ОКР обсуждал с МОК список российских спортсменов, которые могут поехать в Пхенчхан. По словам Позднякова, в списке «не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта».

«Эти спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов, не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами. Тем не менее, их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют», — сказал он.

Накануне издание «Спорт Экспресс» со ссылкой на источник сообщило, что МОК может не допустить Виктора Ана к Олимпиаде. Помимо Ана не пустить на ОИ могут еще некоторых его коллег по сборной России, — Дениса Айрапетяна и Владимира Григорьева.

Ранее МОК сократил число спортсменов, которые могут быть допущены к Олимпийским играм в Южной Корее. Из 500 спортсменов в списке остались 398 человек.

Спортсмены, упомянутые в отчете дисциплинарной комиссии Дениса Освальда, не смогут участвовать в Играх. Комиссия Освальда ранее подтвердила доводы независимого расследования Ричарда Макларена о допинг-махинациях на Олимпиаде в Сочи.

Напомним, МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году из-за допингового скандала. Спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом. Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Игр.