В Махачкале сожгли автомобиль «Мемориала». За ним следили во время визита в Чечню корреспондентов «Новой»

есть продолжение «Закройтесь! Машина — сигнал». Сотрудникам дагестанского «Мемориала», у которых ночью сожгли автомобиль, поступили телефонные угрозы

22 января, через пять дней после поджога офиса Правозащитного центра «Мемориал» в Назрани, случилось очередное ЧП — уже в Дагестане. Поздно вечером, около дома в Махачкале, где живет шофер дагестанского «Мемориала», неизвестные подожгли мемориальскую служебную машину.

Автомобиль не взорвался, так как его успели потушить оперативно прибывшие на место происшествия пожарные. Рядом с автомобилем была найдена емкость с зажигательной смесью.

Руководитель программы «Горячие точки» ПЦ «Мемориала» Олег Орлов связывает оба этих нападения (в Назрани и в Махачкале) с кампанией по выдавливанию «Мемориала» из Чечни, стартовавшей с задержания 9 января руководителя чеченского представительства «Мемориала» Оюба Титиева. Сожженный автомобиль использовал адвокат «Мемориала» Петр Заикин во время визита в Чечню корреспондентов «Новой газеты». Елена Милашина и Ольга Боброва рассказывали о слежке за ним, пока Заикин перемещался по Чечне.

Глава чеченского «Мемориала» Оюб Титиев отвергает обвинения в хранении наркотиков. Правозащитник объявил, что наркотики ему подбросили, причем со второго раза (процессуальные подробности задержания «по закону» «Новая газета» рассказывала в предыдущих материалах), обвинение в хранении 180 граммов марихуаны Титиев и его защита считают нелепым.

В чеченский офис «Мемориала» в прошедшую пятницу были подброшены сигареты, набитые неизвестным веществом, и пепельница с остатками пепла, произошедшего также от неизвестного вещества.

Есть основания полагать, что нападения на представительства «Мемориала» в Ингушетии и в Дагестане напрямую связаны с объявлением о поиске чеченских автомобилистов, ставших свидетелями задержания Оюба Титиева и зафиксировавших это задержание на свои видеорегистраторы. Это объявление было широко распространено «Мемориалом» в начале прошлой недели по СМИ и соцсетям, включая чеченский Вотсап. В этом объявлении были указаны адреса ингушского и дагестанского офисов «Мемориала», а также адрес представительства правозащитной организации «Комитет против пыток» в Пятигорске. После неоднократного уничтожения своих офисов в Чечне и в Ингушетии, «Комитет против пыток» был вынужден продолжать свою работу по Чечне с территории Ставропольского края.

Если это предположение верно, то над всеми пока уцелевшими офисами правозащитников, указанными в этом объявлении, нависла серьезная угроза.