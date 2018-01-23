В Минкомсвязи смягчили законопроект о регулировании интернет-трафика

Госдума смягчила законопроект о пунктах обмена интернет-трафиком в России после замечаний крупнейших сотовых операторов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заместителя главы Минкомсвязи Алексея Соколова. Поправки доработаны после двух совещаний, проведенных совместно с главой ведомства Николаем Никифоровым и представителей МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и других операторов.

Главная задача законопроекта — осуществить работу интернета в случае отключения России от мирового рынка, пояснили в пресс-службе Минкомсвязи. Главное поправкой в документе стало снятие требования по пропуску трафика исключительно через пункты обмена из госреестра.

Кроме того, в новой редакции не будет ограничений по объему иностранного участия в капитале сотовых операторов, пояснил «Коммерсанту» представитель МТС. Мера может коснуться только центра обмена интернет-трафиком MSK-IX, находящегося под контролем «Ростелекома», так как он является значимым пунктом обмена трафиком. Доля иностранного участия в нем не будет превышать 20%.

Обновленный проект направили в Минобороны, Минфин и Минюст. Его планируют внести в Госдуму не позднее 1 апреля 2018 года.

Последние поправки в законопроект «О связи» внесли в августе 2017 года, в который включили норму об ограничении иностранного участия долей в 20%. Это предложение было раскритиковано участниками рынка, так как оно могло лишить их возможности сотрудничать с зарубежными акционерами.

В декабре 2016 года советник президента Росии по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что Россия должна быть готова к «отключению от мирового интернета» в случае ухудшения отношений с Западом. По его словам, из-за отключения Крыма зарубежными партнерами от сервисов Google и Microsoft владельцы доменов «потеряли то, что наработали».

Министерство связи и массовых коммуникаций России разработало первые поправки к закону «О связи» в августе 2016 года. Проект предусматривал введение понятия критической инфраструктуры интернета, к элементам которой относятся национальная доменная зона, инфраструктура по ее обслуживанию, система точек обмена трафиком и так называемая государственная информационная система обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования рунета.