Верховный суд Татарстана утвердил приговор экс-полицейским из Казани за пытку «ласточка»

Верховный суд Татарстана оставил без изменений обвинительный приговор Кировского райсуда Казани в отношении четырех бывших сотрудников отдела полиции «Юдино», которых осудили за пытку «ласточка», сообщили «Новой газете» в правозащитной организации «Зона права».

Кировский райсуд Казани признал полицейских виновными по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Сергей Петикин получил четыре года условно, его брат Алексей, а также Эдуард Болгаров и Олег Бачуров — по три с половиной года условно. Также каждому фигуранту дела суд назначил испытательный срок в три года и лишил права занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет.

Теперь, когда Верховный суд Татарстана утвердил приговор Кировского райсуда Казани, он вступил в законную силу. В ближайшее время правозащитники подготовят иск к МВД о компенсации морального вреда родственникам погибшего.

Сам инцидент произошел в феврале 2012 года. Тогда был задержан и избит в отделе полиции «Юдино» заместитель директора Казанского техникума железнодорожного транспорта Павел Дроздов. Пятеро полицейских применили к нему пытку «ласточка» — положили его на живот и связали за спиной руки и ноги. Через 15 минут мужчина умер.

Следователи четыре раза отказывали в возбуждении уголовного дела. Его возбудили только после того, как осенью 2012 года правозащитники опубликовали видеозапись последних минут жизни Дроздова. После этого четверо полицейских уволились по собственному желанию, а пятый — участковый Андрей Маркунин — покончил с собой.

Расследование уголовного дела длилось пять лет, за это время его трижды пытались остановить. Дело передали в суд только после того, как в 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу брата погибшего.