МОК отклонил почти все заявки спортсменов-конькобежцев

Международный олимпийский комитет (МОК) отклонил 90% заявок от мужчин и 80% заявок от женщин, планировавших принять участие в Олимпиаде в конькобежном спорте. Об этом «Р-Споту» заявил глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

«Никто из лидеров — Денис Юсков, Павел Кулижников, по предварительной информации, приглашения не получат. У женской команды отклонено 80% заявки. Там, опять же, по предварительной информации, остается только Ольга Граф, Ангелина Голикова, Наталья Воронина», — сказал Кравцов.

Глава Союза конькобежцев отметил, что окончательный ответ от МОК ожидается 28 января.

В свою очередь, Олимпийский комитет России подтвердил, что в списке российских спортсменов, которых МОК готов пригласить на Игры в Пхенчхан, нет шорт-трекиста Виктор Ана, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.

Кроме того, источник РИА Новости заявил, что ряд ведущих хоккеистов сборной России также отсутствуют в числе приглашенных на олимпиаду.

Ранее МОК сократил число спортсменов, которые могут быть допущены к Олимпийским играм в Южной Корее. Из 500 спортсменов в списке остались 398 человек.

Спортсмены, упомянутые в отчете дисциплинарной комиссии Дениса Освальда, не смогут участвовать в Играх. Комиссия Освальда ранее подтвердила доводы независимого расследования Ричарда Макларена о допинг-махинациях на Олимпиаде в Сочи.

Напомним, МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году из-за допингового скандала. Спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом. Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Игр.