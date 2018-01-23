Прокурор обвинил руководителя управления СК по Москве в получении взятки

Руководитель следственного управления Следственного комитета (СК) по Москве Александр Дрыманов получил взятку за переквалификацию преступления и последующее освобождение Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец, сообщает РИА Новости.

Такое заявление прокурор сделал во время выступления в суде прокурора по делу главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

В сентябре 2017 года «Московский комсомолец» со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что сотрудники правоохранительных органов допрашивают Дрыманова.

Позже Дрыманов опроверг информацию о проведении оперативно-следственных мероприятия в отношении него. «Я — руководитель главного следственного управления Следственного комитета, вот мой статус», — сказал глава СУСК по Москве.

Напомним, высокопоставленных сотрудников СКР Дениса Никандрова, Михаила Максименко и Александра Ламонова арестовали в июле прошлого года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, они обещали за деньги прекратить уголовное преследование приближенного Шакро Молодого Андрея Кочуйкова, который проходил по делу о перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.