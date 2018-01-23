Бывший глава УСБ СК Максименко отрицает обвинение в получении взятки

Бывший руководитель главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК России (УСБ СК) Михаил Максименко отрицает обвинение в получении взятки 550 тысяч долларов.

«Взяток от Шейхаметова (Олег Шейхаметов, известный в 1990-е годы как Олег Шейх — ред.) и Шенгелии (предприниматель Бадри Шенгелия — ред.) не получал. С Шейхаметовым я вообще не знаком, а с Шенгелией не встречался. Денежные средства так и не были найдены. А я бы физически не смог потратить столь крупную сумму в столь короткий срок», — ответил на обвинение Максименко.

Максименко заявил, что обвинение против него строится на показаниях лиц, которые находятся «под давлением ФСБ».

«Сам Шенгелия многократно менял свои показания. Уверен, что он меня оговаривает, делая это вынужденно», — подчеркнул Максименко, заметив, что в первых показаниях свидетели отрицали, что бывший глава УСБ СК вымогал взятки.

По словам Максименко, следователи ФСБ требовали от него признать свою вину под угрозой длительного тюремного заключения и содержания под стражей.

«Обвинение носит предвзятый характер, направлено на дискредитацию работы комитета и его руководства», — заключил Максименко.

Защита поддержала позицию Максименков. Никаких доказательств, позволяющих уличить бывшего главу УСБ СК, не обнаружено, заметил адвокат Максименко Андрей Гривцов.

По данным Генпрокуратуры, в 2016 году обвиняемый вместе с его заместителем Александром Ламоновым, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получил 500 тысяч долларов взятки за содействие по делу о перестрелке у ресторана на улице Рочдельской 14 декабря 2015 года. Обвиняемым по делу проходил криминальный «авторитет» Андрей Кочуйков. Кроме того, в деле был замешан Захарий Калашов, известный под кличкой Шакро Молодой.

Также Максименко обвиняется в получении в 2015 году взятки в размере 50 тысяч долларов за организацию в интересах Шенгелии незаконного уголовного преследования в отношении сотрудников ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии обвинения, в коррупционной схеме по освобождению из СИЗО Кочуйкова также принимал участие начальник московского главка СК Александр Дрыманов, а также его заместитель Денис Никандров.

Максименко арестовали 19 июля 2016 года вместе с Ламоновым и Никандровым. Обвинение было предъявлено 12 сентября 2017 года.

15 января 2018 года Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Максименко до 27 июня.