В штаб Навального во Владивостоке пришла полиция с обыском

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в штабе политика Алексея Навального во Владивостоке, сообщили сотрудники на странице «Вконтакте».

По словам волонтера Дмитрия Гультяева в комментарии «Сибирь. Реалии», когда в штаб зашел посетитель, за ним вслед вошли сотрудники полиции в гражданской одежде. Они изъяли листовки и баннеры и задержали волонтеров, объяснив свои действия разбирательством по административному делу.

«Творится что-то непонятное… Их очень много, буквально 14 человек на 40 квадратных метров», — сказал Гультяев.

У сотрудника штаба Никиты Панфилова изъяли паспорт. Полицейские сказали, что заберут его в отделение из-за репоста в соцсети по поводу митинга 28 января. Его пытаются обвинить в организации публичного мероприятия без подачи уведомления. В группе «Вконтакте» отмечается, что заявление они подали ранее и что суд еще не вынес решение о митинге, поэтому это не может стать причиной для задержания. Не исключено, что Панфилов останется в отделении на ночь.

Кроме того, юриста штаба не пускают в отделение. Снаружи началась серия одиночных пикетов с плакатами «Соблюдайте ваши законы!» и «Нас не запугать!».

Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал всероссийскую забастовку избирателей против выборов президента 18 марта 2018 года, акция намечена на 28 января.

Ранее 25 декабря Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в президенты оппозиционеру Алексею Навальному. Члены комиссии объяснили свое решение тем, что по закону граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости.