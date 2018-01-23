Сенатор Керимов вернулся во Францию после визита в Россию

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов вернулся во Францию после визита в Россию, сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр, передает Reuters.

По словам прокурора, Керимов вернулся во Францию в понедельник — как и было оговорено.

В России Керимов встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвинеко. Об этом стало известно от пресс-службы Совфеда. Встретился ли российский сенатор со своим родственником, не сообщалось.

19 декабря прокуратура Ниццы разрешила Керимову трехдневную поездку в Россию, чтобы он мог встретиться с больным родственником.

Во Франции Керимов должен находиться по решению местного суда. Его оставили на свободе под залог в 40 млн долларов.

Напомним, Керимова задержали во Франции 20 ноября 2017 года. Сенатора обвиняют в укрытии от налогов в размере 400 млн евро через продажу недвижимости по заниженной стоимости.

Российские власти заявляли, что у Керимова есть иммунитет как у обладателя дипломатического паспорта. Однако власти Франции заявили, что сенатор прилетел в Ниццу не как официальное лицо, поэтому иммунитет на него не распространяется.