МОК не допустил фигуристов Столбову и Букина на Олимпиаду в Южной Корее

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина на Олимпиаду в Пхенчхане, говорится в сообщении на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Мы намерены незамедлительно начать борьбу за восстановление справедливого отношения к российским фигуристам и отстаивать честь и достоинство наших спортсменов всеми возможными способами», — заявили в ФФККР.

В пресс-службе добавили, что глубоко возмущены «необоснованным решением МОК», которое нарушает все основополагающие нормы, изложенные в Олимпийской хартии, в частности неприятие дискриминации, соблюдение принципов солидарности и честной игры.

Ранее МОК отклонил 90% заявок от мужчин и 80% заявок от женщин, планировавших принять участие в Олимпиаде в конькобежном спорте.

В свою очередь, Олимпийский комитет России (ОКР) подтвердил, что в списке российских спортсменов, которых МОК готов пригласить на Игры в Пхенчхан, нет шорт-трекиста Виктор Ана, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.

Напомним, МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году из-за допингового скандала. Спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом. Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Игр.