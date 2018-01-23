«Закройтесь! Машина — сигнал». Сотрудникам дагестанского «Мемориала», у которых ночью сожгли автомобиль, поступили телефонные угрозы

Угрозы правозащитникам поступили с телефон

«Вы По Краю Пропасти Ходите Закройтесь! В Следующий Раз Вместе С Вами Офис Подожгем Ваш.Машина Сигнал». Дословно (орфография сохранена) такие угрозы только что поступили на номер мобильного телефона дагестанского отделения «Мемориала» в Махачкале.

За смсками последовали звонок с угрозами. Он записан.

Днем ранее, в понедельник, неизвестные облили автомобиль сотрудников «Мемориала» в Махачкале и сожгли его. Рядом с ним обнаружили емкость с зажигательной смесью.

Олег Орлов, руководитель кавказского направления правозащитного центра «Мемориал» связывает поджог машины и поджог офиса «Мемориала» в Назрани 17 января с развернувшейся кампанией по выдавливанию «Мемориала» из Чечни. Началась эта кампания с задержания 9 января руководителя чеченского представительства «Мемориала» Оюба Титиева. Его с многочисленными нарушениями задержали, обвинив в хранении марихуаны.

60-летнего известного правозащитника пришлось дважды возить с трассы в отделения, чтобы придать задержанию «законный вид». Обвинение Титиев отвергает, заявляя, что найденный у него пакет предположительно с наркотиками был ему тогда же и подброшен. О ситуации с Титиевым глава СПЧ Михаил Федотов проинформировал президента Путина. Письмо Путину написал и сам Титиев.