Суд заочно приговорил жену экс-министра финансов Подмосковья к 11 годам колонии

Суд заочно приговорил Жанну Булах, жену бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, к 11 годам колонии общего режима за хищение 11 млрд рублей из государственного бюджета. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Булах обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК) и отмывании денег (часть 3 статьи 174 УК). В данный момент она находится в США. Срок наказания начнет исчисляться с момента ее задержания и экстрадиции на территорию России.

Кроме того, суд постановил конфисковать имущество женщины. «Часть средств от арестованного имущества, среди которого две квартиры в Швейцарии, квартира в Париже, вилла в Сен-Тропе, 10 автомобилей, отель в Куршевеле, а также многочисленные предметы антиквариата, представляющие культурную и историческую ценность, в том числе картины и скульптуры, будет обращена в погашение исков потерпевших и в доход государства», — передает ТАСС решение судьи.

По версии следствия, роль Булах заключалась в организации и разработке плана совершения мошенничества, координация действий участников и контролем над перемещением денежных средств, заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Власти также требуют от Кузнецова возвращения в Россию из Франции. Согласно данным следствия, экс-министр и его жена вместе с другими сотрудниками правительства Подмосковья организовали преступную группу для хищения бюджетных денег. Его обвиняют в краже 14 млрд рублей.

В октябре 2014 года по требованию Генпрокуратуры России суд Франции наложил арест на куршевельские отели «Кристалл» и «Пралонг», принадлежащие Алексею Кузнецову. Однако позднее он был отменен в связи с обжалованием по формальным основаниям.

Кроме того, Апелляционный суд Лиона в октябре 2014 года согласился выдать России бывшего министра финансов Московской области, однако в апреле 2017 он освободил экс-министра из тюрьмы. С тех пор он находится в Париже под полицейским наблюдением.

Позже, в июле, прокуратура Франции наложила арест на недвижимость супругов. Власти оценили стоимость их имущества в 120 млн евро.

Экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов занимал свой пост с 2003 по 2008 год, когда внезапно подал в отставку в связи с «семейными обстоятельствами». После этого он покинул страну и переехал во Францию. Позднее Кузнецова заподозрили в наличии двойного гражданства — России и США, что запрещено законами о госслужбе.