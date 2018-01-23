Центробанк выпустил памятную монету к юбилею Высоцкого

Банк России выпустил в обращение серебряную монету номиналом в 25 рублей к 80-летию с дня рождения поэта и актера Владимира Высоцкого, сообщила пресс-служба ведомства.

Монета «Творчество Владимира Высоцкого» имеет форму круга диаметром 60 мм. На оборотной стороне расположены рельефный портрет Высоцкого с гитарой. Слева от него находится меч и выполненное в технике лазерного матирования изображение коней. Справа написаны даты жизни и смерти поэта: 1938 и 1980.

Тираж монеты — 1500 штук. Она является законным средством наличного платежа на территории России.

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Кроме того, Центробанк заявил, что в 2018 году выпустит еще одну серебряную монету, «Поэт, актер В.С. Высоцкий» из серии «Выдающиеся личности России» номиналом 2 рубля.

Владимир Высоцкий — советский поэт, актер, писатель. Он вошел в историю как автор-исполнитель песен под русскую семиструнную гитару, за которые был удостоен в 1987 году посмертно звания лауреата Государственной премии СССР.