Зампред комитета Госдумы по культуре нашла экстремизм в фильме «Смерть Сталина»

Комедия режиссера Армандо Иануччи «Смерть Сталина» «специально разжигает рознь внутри нашего общества», содержит признаки экстремизма и нуждается в дополнительной юридической экспертизе, заявила РБК первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка России Елена Драпеко («Справедливая Россия»).

«Большей гадости я вообще никогда не видела. Это абсолютный пасквиль, провокация, попытка убедить нас, что и страна у нас ужасная, и народ у нас идиот, и правители наши дураки. Все извращено — от [нашего] гимна до [исторических] персонажей», — сказала Драпеко.

Она добавила, что совместно с другими деятелями культуры и искусства, которые также посмотрели фильм, уже подготовила письмо на имя министра культуры Владимира Мединского с требованием приостановить выход фильма в прокат. Драпеко выразила уверенность в том, что ей удастся это сделать.

Драпеко заявила, что ее цель — не допустить выход фильма в широкое информационное пространство, при этом она сказала, что цензура в России запрещена Конституцией.

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин также считает, что ленту нужно запретить к выходу в прокат. «И мотивы этого фильма, и смысловые нагрузки, и выход в этом году — это находится в одном этапе информационной войны против России», — сказал он.

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сказал, что Госдума не планирует выступать с какой-то общей позицией по фильму. «Есть позиция отдельных депутатов. Дума специального решения по данному вопросу принимать не будет», — заявил он.

Ранее стало известно, что Общественный совет при министерстве культуры намерен добиваться переноса премьеры фильма «Смерть Сталина» на полгода. Один из членов совета Павел Пожигайло заявил, что выход ленты нежелателен накануне выборов президента, кроме того, показ совпадет с празднованием 75-й годовщины окончания Сталинградской битвы. При этом замминистра культуры Владимир Аристархов заявил, что картина проверена и никаких нарушений нет.

Картину Иануччи в России показывает компания «Вольга». Она же является прокатчиком «Приключений Паддингтона — 2», премьеру которых Минкульт решил перенести за день до показа. В качестве возможной причины таких действий представители отрасли называли желание Минкульта повысить конкурентоспособность фильмов «Скиф» и «Движение вверх» (идет с конца декабря).

Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила Минкульт в «грубом вмешательстве» в работу кинотеатров. Впоследствии ведомство отказалось от этих планов и фильм вышел в прокат.