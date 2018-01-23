Тверской суд Москвы приостановил работу над исками к компании Apple

В исковом заявлении истцы не указали цену нарушенного права, за защитой которого они обратились. Пока Тверской суд не принимает никаких решений по поводу исков, поданных российскими владельцами смартфонов iPhone к компании «Эппл Рус» из-за умышленного замедления работы гаджетов, рассказала Интерфаксу пресс-секретарь ведомства Анастасия Дзюрко.

«Указанные заявления определениями судьи оставлены без движения, поскольку цена имущественного требования о безвозмездном устранении недостатка товара истцом не определена. Это лишает суд возможности определить подсудность заявленных истцами требований», — пояснили в суде.

По словам Дзюрко, истцы должны устранить недостатки в исковых заявлениях до 15 февраля 2018 года. В противном случае исковые заявления будут возвращены истцам, уточнила пресс-секретарь.

19 января, как отмечает Дзюрко, в адрес Тверского суда поступило еще три исковых заявления к компании «Эппл Рус». Они будут приняты к производству в установленный законом срок.

Ранее 16 явнаря Тверской суд Москвы зарегистрировал первый иск к ООО «Эппл Рус», связанный с замедлением работы iPhone. Гражданин А.С. Ключников потребовал безвозмездную замену аккумулятора и компенсацию морального вреда в размере 777 тысяч рублей.

Накануне Рождества компания Apple признала, что специально занижает скорость работы старых версий iPhone из-за использования литий-ионных аккумуляторов. Владельцы телефонов считают, что цель таких действий — вынудить пользователей купить новую версию iPhone.

Потом американская компания принесла изменения и снизила цену на замену аккумуляторов по гарантии. Однако это касалось только тех пользователей, которые за все время пользования iPhone ни разу не меняли аккумулятор.