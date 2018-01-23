СК возбудил уголовное дело после убийства 19-летней девушки в центре Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 19-летней девушки в центре Москвы, сообщается на сайте ведомства.

Как уточнили в СК, в ночь на 23 января в квартире одного из жилых домов по улице Казакова были обнаружены тела 19-летней девушки с признаками насильственной смерти и 19-летнего молодого человека.

«По предварительным данным, молодой человек задушил ранее знакомую девушку, а затем нанес последней колото-резаные ранения шеи и тела, после чего покончил жизнь самоубийством», — сказано в сообщении.

Отмечается, что после убийства молодой человек на своей странице в соцсети рассказал о своих мотивах. Сейчас его страница заблокирована.