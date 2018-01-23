В Оренбурге уволили снявших шуточный видеоролик со стриптизом чиновников

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг уволил руководителя министерства лесного и охотничьего хозяйства Виктора Тонких и трех его заместителей после того, как в сети появился шуточный видеоролик с их участием. Об этом «Новой газете» рассказали в пресс-службе губернатора.

По словам руководителя пресс-службы Елены Лапаевой, чиновников уволили за «поведение, недостойное государственного служащего».

«Можно закрыть глаза на глупость молодых ульяновских курсантов. Но возраст и положение этих «артистов» позволяют им претендовать только на премию Дарвина», — приводят в пресс-службе слова губернатора.

На видеоролике чиновник и его подчиненные пьют пиво на фоне мешка с надписью «Бюджет», потом один из мужчин зачитывает «указы губернатора», например, о необходимости развивать внутренний туризм, или о появлении «косматых чудовищ».

На видео мужчины переодеваются в женскую одежду, изображая исторических персонажей, а в конце записи один из участников съемки танцует стриптиз.

Напомним, 16 января в соцсетях появился ролик, в котором студенты училища в одних трусах и фуражках пародируют клип Бенни Бенасси «Satisfaction». За день он набрал несколько миллионов просмотров.