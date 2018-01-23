Офисы «Яндекса» в нескольких городах России эвакуировали из-за звонков о «минировании»

Штаб-квартиры «Яндекс» в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге эвакуировали из-за звонков о «минировании», передает РИА Новости слова представителей компаний в регионах.

«Мы недавно получили сообщение по телефону, что заложена бомба в нашем московском офисе. Сотрудники эвакуированы и здание проверяют специальные службы. Такая же ситуация в наших офисах в Петербурге и Екатеринбурге, где также были звонки и последовала эвакуация», —рассказал РБК пресс-секретарь офиса компании в Москве Очир Манджиков.

Звонки о том, что в здании заложена бомба, также поступили в петербургское и екатеринбургское отделения «Яндекса». Сотрудники офисов были немедленно эвакуированы. По словам руководителя свердловского представительства компании Александры Репьевой, проверкой информации занимаются спецслужбы.

Офисы на Юге и Поволжье работают в штатном режиме.

В декабре Совет Федерации России одобрил закон, ужесточающий наказание для телефонных террористов до 10 лет лишения свободы. Согласно поправкам в статью 207 УК России («заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Наказание по этой статье теперь предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее замглавы МВД России Игорь Зубов объявил, что большинство анонимных сообщений об угрозах взрыва поступали из Сирии.

Первые сообщения о «минировании» начали приходить с 10 сентября 2017 года из разных общественных и административных зданий. За месяц неизвестные «заминировали» 2 460 объектов в 170 городах. Всего было эвакуировано более 1 млн человек. Все звонки были ложными.

В общей сложности, по фактам анонимных звонков об угрозе взрыва в российских городах было возбуждено около 3 тысяч уголовных дел.