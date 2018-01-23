Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина»

Министерство культуры России решило отозвать прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталин», сообщила и.о. директора департамента кинематографии Ольга Любимова, передает ТАСС.

Основанием стал подпункт «д» пункта 20 правил, который гласит, что прокатное удостоверение может быть отозвано в случае «выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации». После получения отзыва прокатчик обязан в течение 30 рабочих дней вернуть в Минкультуры прокатное удостоверение.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка России Елена Драпеко заявила, что будет добиваться снятия фильма с показа. Она рассказала, что ряд деятелей культуры, посмотревших фильм, написали соответствующее письмо министру культуры Владимиру Мединскому.

22 января состоялся закрытый показ фильма для депутатов Госдумы, членов Общественного совета при Минкульте и деятелей кино. После этого в Общественном совете при Минкульте предложили перенести показ фильма, пояснив это тем, что он совпадет с празднованием 75-й годовщины окончания Сталинградской битвы. Вместе с тем замминистра культуры Владимир Аристархов заявил, что картина проверена и никаких нарушений нет.

Российская премьера фильма должна была состояться 25 января. Мировая премьера прошла в сентябре прошлого года. Точно также — за несколько дней до премьеры — сорвался показ фильма «Приключения Паддингтона — 2». Однако тогда Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила Минкульт в «грубом вмешательстве» в работу кинотеатров и впоследствии ведомство отказалось от своих планов, фильм вышел в прокат. Прокатчиком обоих фильмов —«Приключения Паддингтона — 2» и «Смерть Сталина» — является компания «Вольга».