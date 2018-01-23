Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинировали на «Оскар»

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» вошел в список номинантов на премию «Оскар», сообщается в твиттере киноакадемии США.

Картина представлена в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В номинации также оказались «Фантастическая женщина» Себастиана Лелио (Чили), «О теле и душе» Ильдико Эньеди (Венгрия), «Оскорбление» Зиада Дуэри (Ливан) и «Квадрат» Рубена Эстлунда (Швеция).

Церемония вручения наград премии пройдет 4 марта, дату перенесли из-за совпадения с зимними Олимпийскими играми 2018. Это будет 90-я церемония по счету.

В начале января «Нелюбовь» номинировали на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Лента претендует на награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке». 71-я церемония вручения премии BAFTA пройдет 18 февраля в Лондоне.

Фильм Андрея Звягинцева был также номинирован на премию «Золотой глобус», однако картина уступила фильму немецкого режиссера Фатиха Акина «На пределе».

Фильм вышел в российский прокат 1 июня 2017 года. «Нелюбовь» уже получил множество российских и зарубежных наград, в том числе, приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля.