Путин одобрил ограничение срока полномочий председателей судов

Президент России Владимир Путин поддержал идею ограничить срок полномочий председателей судов и передать распорядительные функции администраторам. Об этом он объявил на торжественном заседании по случаю 95-летнего юбилея Верховного суда, передают «Ведомости».

Путин предлагает председателям судов общей юрисдикции переназначаться без ограничений, а для арбитражных будет действовать ограничение: не более двух четырехлетних сроков на одном месте.

Изменения помогут избавить председателей от «несвойственных им хозяйственных полномочий» и, по мнению Путина, снизят риск коррупции.

Кроме того, президент одобрил введение дисциплинарной ответственности для судей в виде понижения квалификационного класса. Однако следует уточнить критерии и разграничить ошибку и дисциплинарный проступок, подчеркнул Путин.

Он также положительно высказался о результатах объединения Верхового суда и Высшего арбитражного суда. «Трудно переоценить роль Верховного суда в формировании в нашей стране единообразной судебной практики, его активное участие в систематизации законодательства и продвижении ключевых, судьбоносных судебных реформ», — заметил президент.

В заключении торжественного заседания Путин пожелал судьям «простого человеческого счастья» и не забывать, что «жизнь состоит не только из одних конфликтов».

В июле 2017 года пленум Верховного суда одобрил законопроект о создании в системе общей юрисдикции пяти отдельных апелляционных и девяти кассационных судов. Цель реформы — повысить стандарты независимости судей и их объективность при рассмотрении дел.

Ранее 14 февраля в Госдуму внесли законопроект о создании государственной судебной службы России. В нем уточнялась роль администраторов в судебной системе. Их было решено сделать руководителями аппаратов судов, чтобы председатели могли целиком сосредоточиться на своей основной функции — правосудии.

6 февраля 2014 года Путин подписал закон об объединении Верховного суда с Высшим Арбитражным судом России. Президент пояснил, что реформа позволит «искоренить обвинительный уклон» в экономических спорах и «исключить поводы для перевода хозяйственных споров в уголовное преследование».