Фильм «Форма воды» номинировали на «Оскар» в 13 категориях

Фильм мексиканского кинорежиссера Гильермо дель Торо «Форма воды» получил 13 номинаций на «Оскар». Результаты объявила Академия кинематографических искусств и наук во время онлайн-трансляции.

«Форма воды» претендует на награду «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль» и другие.

Следом за ним идет «Дюнкерк» британского режиссера Кристофера Нолана, получивший 8 номинаций на «Оскар».

На «Лучший фильм» претендуют «Форма воды» (Гильермо дель Торо), «Дюнкерк» (Кристофер Нолан), «Секретное досье» (Стивен Спилберг), «Три билборда на границе Эббинга Миссури» (Мартин МакДона), «Тёмные времена» (Джо Райт), «Зови меня своим именем» (Лука Гуаданьино), «Леди Берд» (Грета Гервиг), «Прочь» (Джордан Пил) и «Призрачная нить» (Пол Томас Андерсон).

В номинации «Лучший режиссер» номинированы Гильермо дель Торо («Форма воды»), Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Джордан Пил («Прочь»), Пол Томас Андерсон («Призрачная нить») и Грета Гервиг («Леди Берд»).

Салли Хокинс («Форма воды»), Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Мерил Стрип («Секретное досье»), Сирша Ронан («Леди Берд») и Марго Робби («Тоня против всех») — номинантки на лучшую женскую роль.

За награду «Лучшая мужская роль» борются Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»), Дэниэл Калуя («Прочь»), Дэниэл Дэй-Льюис («Призрачная нить»), Дензел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.») и Гэри Олдман («Темные времена»).

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» также участвует «Нелюбовь» российского кинорежиссера Андрея Звягинцева.

Торжественное вручение 90-ой премии «Оскар» состоится 4 марта в Лос-Анджелесе. Награда вручается деятелям киноискусства за вклад в создание кинофильмов с 1929 года.