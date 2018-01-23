В Москве на 10 суток арестовали активиста «Другой России» за акцию у ЦИК

Участник незарегистрированной партии Глеб Буваненко получил 10 суток за акцию у здания Центризбиркома в Москве, пишет в твиттере сопредседатель партии Александр Аверин.

Накануне в отношении него составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции). На остальных активистов составили протоколы о нарушении установленного порядка участия в акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

Активисты «Другой России» в понедельник провели акцию у здания ЦИК. Они зажгли файеры, а также раскидали листовки «Ваши выборы — фарс». Полиция задержала шестерых человек.

Партия «Другая Россия» появилась в 2010 году, ее учредили на съезде членов запрещенной Национал-большевистской партии. В январе 2011 года «Другой России» отказали в регистрации. Лидером партии является писатель Эдуард Лимонов.