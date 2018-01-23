Следствие назначило психологическую экспертизу экс-секретарю суда в Петербурге

Следователь спустя неделю после объявления об окончании предварительного следствия назначила психиатрическую экспертизу экс-секретарю суда и члену «Единой России» Александру Эйвазову, который отказался подписывать протокол задним числом и теперь обвиняется в воспрепятствовании правосудию и клевете на судью. Об этом сообщил адвокат и руководитель «Команды 29» Иван Павлов, передает Интерфакс.

О назначении экспертизы ходатайствовала судья Ирина Керро, в клевете на которую обвиняют бывшего секретаря. Экспертиза должна установить, страдает ли Эйвазов психическим расстройством, алкоголизмом или наркоманией и нуждается ли в медицинских мерах принудительного характера.

Напомним, Эйвазов с осени 2016 года работал секретарем судебного заседания в Октябрьском районном суде Петербурга у судьи Ирины Керро.

Спустя два месяца он пожаловался сразу в несколько инстанций — в квалификационную коллегию судей, Верховный суд и силовые ведомства — на то, что в суде не соблюдаются нормы трудового законодательства, допускаются процессуальные нарушения и неэтичное поведение некоторых сотрудников суда.

После того, как жалобы Эйвазовы были проигнорированы, он решил уволиться. По данным агентства, секретарь сделал это под давлением.

В сентябре 2017 года Эйвазова задержали в Сочи по обвинению в том, что он «на почве личной неприязни к судье, желая отмены приговора» не сделал и не подписал часть протокола заседания на процессе муниципального депутата Тимофея Кунгурова, обвиняемого в покушении на мошенничество. В Уголовно-процессуальном кодекс говорится, что протокол должен быть подписан в течение трех дней.

Сам Эйвазов заявлял, что Керро вынесла решение без протокола, что незаконно, и требовала его подписать документ задним числом, но он отказался. «Мемориал» признал Эйвазова политзаключенным, а Amnesty International — узником совести.

Судья Ирина Керро известна по делу матери умершего пятимесячного ребенка Умарали Назарова. Напомним, нелегальных мигрантов из Таджикистана забрали в полицию после рейда ФМС. Ребенок на протяжении нескольких часов находился у полицейских, а затем был госпитализирован в детскую больницу, где скончался. Следственный комитет закрыл дело на основании экспертизы, показвшей, что причиной смерти стали болезни младенца, а не «внешние факторы».