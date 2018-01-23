Спасенную из Ирака россиянку приговорили к 12 годам колонии

Жительница Дагестана, которая была доставлена спецбортом из Ирака в Россию, приговорена к 12 годам колонии общего режима за помощь террористам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По информации агентства, осужденная является уроженкой города Хасавюрт Шайх-Ахмедова Наида Салатгереевна 1991 года рождения. Его признали виновной по статье 208 УК РФ (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем).

Следствие считает, что девушка сначала приехала в Турцию, а потом в Сирию, где примкнула к рядам боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Напомним, в середине ноября спецрейс доставил в Грозный группу из 40 человек, среди которых были уроженцы Казахстана, Узбекистана, России, в том числе из Чечни, Ингушетии, Дагестана и Башкирии.

О том, что около 100 россиянок попросились на родину заявляла и уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. По информации уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой, в Сирию и Ирак вывезли около 350 детей, в основном из Чечни и Дагестана.

«Новая газета» также писала о том, как девушек доставляют обратно в Россию публикациях газеты шла речь о том, что в аэропорту Грозного все женщины проходят беседу с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму и ФСБ.

Прибывшие рассказывают, когда и при каких обстоятельствах они оказались на территории Сирии либо Ирака, где жили, чем занимались. Вся эта информация тщательно проверяется. Затем вернувшиеся женщины пишут явку с повинной.