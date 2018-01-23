Новая газета

«Спартак» оштрафовали за неудачный твит футболиста

Спорт

 

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал главу департамента по связям с общественностью  футбольного клуба «Спартак» Леонида Трахтенберга на 20 тысяч рублей за твит защитника Георгия Джикии, сообщили ТАСС в РФС. Самому Джикии вынесено замечание.

13 января на сборах команды в Дубае Джикия опубликовал в официальном твиттере «Спартака» видео, в котором назвал бразильских игроков «шоколадками». Ряд зарубежных СМИ назвали этот твит расистским.

Позднее представитель администрации президента России позвонил в футбольный клуб и потребовал от пресс-службы выступить с опровержением и удалить вызвавший скандал пост. Организация последовала рекомендациям.

Вскоре в твиттере «Спартака» опубликовали новое видео с участием тех же бразильских игроков, что и в прошлом ролике. Спартаковцы заявили, что все они большая семья и у них нет расизма в клубе.

Теги:
россия, футбол, штрафы, ek, расизм, спартак
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