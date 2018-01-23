Пять хоккеистов из России не получили приглашения МОК на Олимпиаду

Пять российских хоккеистов не получили приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в предстоящей Олимпиаде, сообщает Федерация хоккея России (ФХР).

Приглашение не получили хоккеисты Андрей Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменко, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

Причины отказа пока неизвестны, ФХР запросила дополнительную информацию. В МОК подчеркнули, что спортсмены не являются виноватыми в нарушении антидопинговых правил, а в ФХР отметили, что хоккеисты не отстранены от участия в соревнованиях.

Также в ФХР сообщили ТАСС, что тренерский штаб российской хоккейной команды, включая главного тренера Олега Знарка, получил приглашение от МОК для участия в Олимпиаде.

Накануне к участию в Олимпиаде не допустили шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгов.

Кроме того, МОК не допустил фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина и отклонил 90% заявок от мужчин и 80% заявок от женщин, планировавших принять участие в Олимпиаде в конькобежном спорте.

25 января станет известен окончательный состав сборной России на Олимпиаду. В него войдут 25 человек.

МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году из-за допингового скандала. Спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом. Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Игр.