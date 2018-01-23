Илон Маск решил на 10 лет отказаться от зарплаты

Основатель и гендиректор компании Tesla Илон Маск изменил себе показатель эффективности. Вместо фиксированной оплаты он будет получать вознаграждения, привязанные к росту операционных показателей Tesla.

В частности, если капитализация Тesla вырастет до 100 млрд долларов, Маск получит первую премию. Следующие вознаграждения он будет получать по мере роста капитализации Tesla на каждые 50 млрд долларов.

По плану Маска, за 10 лет рыночная цена компании должна достигнуть 650 млрд долларов. Это в шесть раз больше текущей стоимости крупнейшего в мире автопроизводителя Volkswagen AG.

По мнению Bloomberg, этот способ покажет инвесторам, что Маск заинтересован в развитии компании и будет уделять этому большое внимание.

Tesla Motors была основана в 2003 году. Нынешняя капитализация Tesla оценивается в 59,1 млрд долларов.