В Москве открыли Общественный штаб поддержки Григория Явлинского

В Москве состоялась презентация Общественного штаба поддержки кандидата в президенты от партии «Яблоко» Григория Явлинского. В него вошли правозащитница Светлана Ганнушкина, профессор Евгений Гонтмахер, академик РАН Юрий Пивоваров и другие. На данный момент ЦИК зарегистрировал 163 доверенных лица кандидата от «Яблока».

Открывали штаб его сопредседатели — политик Владимир Рыжков, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и экс-мэр Петрозаводска, директор Олонецкого молочного комбината Галина Ширшина. На презентации также присутствовали руководитель штаба Николай Рыбаков, председатель партии Эмилия Слабунова и сам кандидат в президенты Григорий Явлинский.

— Я чувствую колоссальную ответственность перед сотнями людей, которые стали моими доверенными лицами, — заявил Явлинский, — Также перед теми, кто может, и не имеет федеральной известности, великих имен. Среди них очень много врачей, учителей, предпринимателей, офицеров.

Явлинскому был задан вопрос о слухах про то, что его штаб и штаб Ксении Собчак заключили пакт о «некритике друг друга». Политик ответил, что ничего про это не знает, но на вопрос, возможно ли прекращение взаимной критики между штабами двух кандидатов, кандидат от «Яблока» сказал: «Я не против. Я готов. Ксения Анатольевна против всех, а мы — за всех».

О том, какова будет роль Явлинского в партии после выборов, он заявил, что станет президентом, а если этого не случится, то его команда «сядет и подумает, что им дальше делать в таких условиях».

На сегодняшний день предвыборный штаб Григория Явлинского собрал более 140 тысяч подписей. По закону, кандидату от непарламентской партии нужно предоставить в ЦИК 100-105 тысяч подписей до 31 января.

Напомним, 18 декабря в России официально стартовала избирательная кампания по выборам нового президента страны, которые пройдут 18 марта 2018 года.