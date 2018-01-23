Комиссар по правам человека Совета Европы призвал Россию остановить преследования «Мемориала»

Новый комиссар по правам человека Нильс Муижнекс, избранный во вторник на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, призвал российские власти остановить преследования в отношении правозащитников «Мемориала».

«Посягательства в отношении правозащитников на Северном Кавказе достигли драматического уровня. Власти России должны приложить больше усилий, чтобы немедленно это остановить, — заявил он.

Нильс Муижнекс — известный латвийский правозащитник. В своей стране он был в разное время министром по вопросам социальной интеграции, а также директором латвийского центра по правам человека.

Напомним, в ночь на 17 января неизвестные подожгли офис «Мемориала» в Назрани. При пожаре сгорела мебель, документы и компьютеры. Момент поджога попал на камеры наблюдения: на записи видно, как неизвестные в максах залезают в окно офиса, после чего в здании начинается пожар.

Поздно вечером 22 января около дома в Махачкале, где живет шофер дагестанского «Мемориала», неизвестные подожгли служебную машину. Сожженный автомобиль использовал адвокат «Мемориала» Петр Заикин во время визита в Чечню корреспондентов «Новой газеты». Елена Милашина и Ольга Боброва рассказывали о слежке за ним, пока Заикин перемещался по Чечне.

Также сегодня стало известно, что правозащитникам угрожали. «Вы По Краю Пропасти Ходите Закройтесь! В Следующий Раз Вместе С Вами Офис Подожгем Ваш.Машина Сигнал». Дословно (орфография сохранена). За сообщениями поступили телефонные звонки.

Олег Орлов, руководитель кавказского направления правозащитного центра «Мемориал» связывает поджог машины и поджог офиса «Мемориала» в Назрани 17 января с развернувшейся кампанией по выдавливанию «Мемориала» из Чечни. Началась эта кампания с задержания 9 января руководителя чеченского представительства «Мемориала» Оюба Титиева. Его с многочисленными нарушениями задержали, обвинив в хранении марихуаны.