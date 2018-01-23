Тиллерсон возложил на Россию «всю тяжесть ответственности» за химические атаки в Сирии

В Париже только что завершилась международная конференция по расследованию преступлений, связанных с применением химического оружия.

Конференция фактически стала ответом на действия России в Совбезе ООН, где наша страна блокирует попытки продления полномочий совместного механизма ООН и организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии.

В парижской конференции приняли участие министры иностранных дел 26 стран, включая Голландию, Бельгию, Португалию, Марокко, Германию, Турцию, Южную Корею, Австралию, Перу, Швейцарию, Чехию, Швецию, Италию, Великобританию, ОАЭ, Сенегал, Кот д'Ивуар, Тунис, Кувейт, Украину, Испанию, Японию, США, ЕС, ОЗХО и Управление по делам разоружения ООН.

Прямо перед заседанием французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан встретился с американским госсекретарем Тиллерсоном.

А накануне конференции Ле Дриан дал интервью газете «Фигаро», в котором заявил, что Франция уже ввела санкции против «некоторых лиц, замешанных в применении» химоружия — ввела для них запрет на въезд и заморозила счета. Министр заверил, что в Париже «полны решимости» сделать так, чтобы «все виновные в этих чудовищных преступлениях всегда несли ответственность».

Напомню, наказание сирийского режима за применение химоружия – давняя инициатива Парижа.

Читайте также Париж рисует красную черту. Франция видит в бомбардировках Алеппо военное преступление

В августе 2013 года президент Франсуа Олланд согласовал с американцами и британцами нанесение удара по позициям Башара Асада, но операция сорвалась буквально в последние часы. Французы уже составили график пуска ракет и ждали только отмашки Олланда — который, в свою очередь, ждал звонка Обамы. (Олланд сам рассказал об этом журналистам «Монд», написавшим книгу «Президент не должен был бы этого говорить…» — 2016).

Но поздно вечером 30 августа Обама позвонил Олланду и сказал, что решил «для легитимности» поставить вопрос на голосование конгресса.

В понедельник, 2 сентября, французские газеты напишут о том, что президент Франции, пойдя ва-банк, «попал в сирийскую ловушку»: Обама договорился с Путиным за спиной Олланда.

14 сентября 2013-го Россия и США заключили соглашение по Сирии: Асад отдает химоружие под международный контроль, соглашается на его уничтожение и присоединяется к международной Конвенции о запрете химического оружия.

Но Асад не выполнил обещание, уверяет глава МИД Франции, который во вчерашнем интервью «Фигаро» заявил, что сирийский режим до сих пор «обладает запасами химического оружия». Кроме того, по данным ООН и ОЗХО, режим Асада несет прямую ответственность за убийство 89 мирных жителей 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейнхун. Представители этих международных организаций утверждают, что авиация Асада сбросила на город отравляющее вещество (в ответ на эту атаку американцы 7 апреля нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе).

В свою очередь, МИД России традиционно защищает Башара Асада. Так совпало, что незадолго до парижской конференции, 18 января, Нурсултан Назарбаев провел в ООН (где сейчас председательствует Казахстан) заседание на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия».

На заседании Сергей Лавров пожаловался: «Все наши предложения неизменно встречали жесткое сопротивление со стороны ряда наших западных коллег, которые предпочитают закрывать глаза на факты применения и даже изготовления химического оружия террористами, выдвигают голословные обвинения в адрес Дамаска».

Сегодня обвинения были повторены, это сделал глава ОЗХО Ахмет Узюмджю. Затем выступил глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон. «Вчера (т.е. накануне конференции — Прим. ред.) в Гуте более двадцати человек стали жертвами химической атаки с использованием хлора», — сказал Тиллерсон, предположив, что ответственным за это преступление, вероятно, является, режим Асада. А российские власти несут главную ответственность за то, что в Сирии продолжается использование химоружия. Ответственны, потому что так и не обеспечили выполнение соглашения, которое было заключено между США и Россией в сентябре 2013 года.

Глава МИД Франции Ле Дриан заявил, что «из-за действий некоторых стран», «мешающих наказать виновников», у последних «выработалось ощущение безнаказанности». Поэтому и было решено провести эту парижскую конференцию. Ле Дриан пообещал «прямо сегодня» запустить специальный сайт, на котором будут размещены имена предполагаемых виновников применения «этого чудовищного оружия».

Против указанных персон будут применяться санкции. Франция «прямо сегодня» заморозила счета 24 человек.

Как говорится в пресс-релизе, главная «цель созданного Партнерства против безнаказанности за применение химоружия — координированная подпитка санкционного списка». Партнерство «ни в коем случае не ставит своей целью замену существующих международных или национальных механизмов по расследованию» и «осуществлению правосудия».

«Цель партнерства — политическая», — указали организаторы. Партнерство «открыто для всех желающих». В первый год работы председательствовать в нем будет Франция.