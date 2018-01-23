Госдума: приравнивание сожительства к браку заморозит часть экономики

Приравнивание сожительства к браку может привести к параличу на вторичном рынке жилья и в целом затормозить часть экономики. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин, передает Интерфакс.

«Неузаконенные семейные отношения продавцов квартир автоматически переводят подобные сделки в разряд рискованных. Как следствие — инвесторы и фонды, которые работают с недвижимостью, могут потерять интерес к незащищенной сфере», — сказал он.

По мнению депутата, в отличие от брака, который подтверждается документами, статус сожительства доказать никак нельзя. Поэтому, уверен Сидякин, «такого рода инициативы могут поставить под угрозу весь оборот квартир, домов в стране».

«Пример: человек продает квартиру. Потом через какое-то время продавец приходит и говорит, что жил какое-то время с девушкой, и это было их совместное имущество. Таким образом, сделка признается недействительной. И никто от этого не может быть застрахован», — отметил депутат.

Подобные проблемы могут касаться «всех сделок с недвижимостью, в том числе ипотеки в банке, под угрозу подпадает выдача кредита в банке», заметил Сидякин.

Таким образом, в случае принятия закона затормозится часть экономики, связанная с реализацией квартир, машин, мебели и так далее, добавил депутат.

22 января в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс понятие «фактические брачные отношения». Под данное определение, как предлагает член Совета Федерации Антон Беляков, должен подпадать «незарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство».