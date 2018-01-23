МОК: недопуск на Олимпиаду необязательно связан с употреблением допинга

Отсутствие спортсменов в списке приглашенных для участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане не обязательно означает, что они уличены в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) со ссылкой на руководителя Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон, передает ТАСС.

«При составлении этого списка группа по рассмотрению приглашений, которую я возглавляю, хотела, чтобы на зимние Олимпийские игры могли быть приглашены только чистые российские спортсмены. Внимательно изучая все имеющиеся доказательства, мы хотели быть абсолютно уверены, что не было ни малейшего сомнения или подозрения в отношении любого из тех спортсменов, которые будут приглашены. Невключение в список приглашенных на Игры не обязательно означает, что спортсмен был уличен в употреблении допинга», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в будущем могут быть запущены антидопинговые процедуры в отношении ряда спортсменов, которым не были включены в список приглашенных для участия в Олимпиаде.

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Ранее на заседании с участием руководителей федераций по зимним видам спорта в Олимпийском комитете России (ОКР) первый вице-президент организации Станислав Поздняков сообщил, что лидеры биатлонной и лыжной сборных России Антон Шипулин и Сергей Устюгов отсутствуют в списке спортсменов, приглашенных МОК на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

Помимо этого в списке МОК нет шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана, олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командных соревнованиях Ксении Столбовой и фигуриста Ивана Букина. Также были отклонены 90% заявок от мужчин и 80% заявок от женщин, планировавших принять участие в Олимпиаде в конькобежном спорте.

Приглашение не получили хоккеисты сборной России Андрей Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменко, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году из-за допингового скандала. Спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом. Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Игр.