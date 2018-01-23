Специальный комитет ПАСЕ обсудил вопрос возвращения России

В Страсбурге завершилось заседание специального комитета по гармонизации органов Совета Европы, главной темой которого стало обсуждение возвращения России в ПАСЕ. На встрече присутствовали вице-спикер Госдумы Петр Толстой и сенатор Константин Косачев. Они не воспользовались своим правом выступить перед европейскими парламентариями.

«У нас пока нет позиции по процедурным вопросам. В данном случае ни одна из делегаций не высказывалась содержательно. Потом поговорим содержательно по тем пунктам, которые нужны для преодоления кризиса в ПАСЕ», — сказал Толстой в комментарии «Новой газете».

Он также отметил, что встреча так называемого ad hoc commitеee прошла прекрасно. Петр Толстой подчеркнул, что в первую очередь ПАСЕ заинтересована в, том, чтобы Россия вернулась, потому что ассамблея нуждается в России как в самой крупной стране. По его словам, на возвращение российской делегации не стоит рассчитывать до тех пор, пока не будет внесена поправка о запрете лишать права голоса национальные делегации.

Парламентарий также заявил, что Россия не будет возобновлять взносы в ПАСЕ до тех пор, пока право голоса не будет восстановлено.

«Мы не покупаем билеты на фильмы которые не ходим», — сказал он.

Следующие встречи ad hoc committee пройдут в марте и апреле.

Напомним, что с 2016 года Россия не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. В зимней сессии 2018 года российская делегация также не принимает участия.

На фоне сложностей в отношениях с Ассамблеей российская сторона — одна из основных плательщиков — приостановила уплату части взноса в бюджет Совета Европы за 2017 год до восстановления полномочий национальной делегации. Взнос России в СЕ на 2017 год должен был составить 33 млн евро. Однако выплатив первый транш в размере около 10 млн евро, Москва заявила о том, что не будет вносить оставшуюся сумму. В октябре стало известно, что новое решение относительно вклада Росиии в бюджет СЕ на 2018 будет зависеть от того, будет ли российская делегация полноценно участвовать в работе ПАСЕ.