РБК: штаб Владимира Путина проведет серию патриотических митингов

Избирательный штаб Владимира Путина планирует провести 3 февраля по всей стране патриотические митинги, приуроченные к 75-й годовщине победы в Сталинградской битве. Предполагается, что участие в них примет и сам президент. Об этом сообщает РБК со ссылкой на трех собеседников, близких к Кремлю.

«Тема — единение, но в том числе митинги, возможно, будут направлены против американских санкций», — сказал один из собеседников издания.

Как пояснил другой близкий к администрации президента источник, это будет зависеть от того, какие действия к данному моменту предпримут США, а также «захотят ли поднять вопрос о санкциях активисты», которые будут выступать на митинге.

Пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов заявил, что организация митингов «находится в разработке».

Ранее РБК писал, что 2 февраля, в годовщину битвы, Путин будет участвовать в мероприятиях в Волгограде.

Минфин США к 29 января должен завершить подготовку доклада, в котором могут быть упомянуты бизнесмены, приближенные к высокопоставленным чиновникам. В отношении некоторых фигурирующих в докладе будут введены санкции. О подготовке «кремлевского доклада» говорил в середине января посол США в Москве Джон Хантсман.