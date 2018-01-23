Минкультуры решило направить «Смерть Сталина» на дополнительную юридическую экспертизу

Министерство культуры решило направить фильм Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» на дополнительную юридическую экспертизу. Об этом говорится в сообщении главы ведомства Владимира Мединского, опубликованном на сайте министерства в связи с отзывом у картины прокатного удостоверения.

В заявлении отмечается, что в министерство «поступают обращения граждан по итогам просмотра» фильма, состоявшегося накануне, 22 января.

«Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми — и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма», — считает Мединский.

Он подчеркнул, что в России нет цензуры.

«Мы не боимся критических и нелицеприятных оценок нашей истории. В этом деле мы и сами фору дадим кому угодно. Более того, требовательность, даже категоричность в самооценке — традиция нашей культуры», — уверен министр.

Однако, по его мнению, «есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней». Минкультуры, указал Мединкий, обращало внимание прокатчика «и на крайнюю неуместность в принципе выхода подобной картины на экраны в канун 75-летия исторической победы под Сталинградом».

«Но это все — вопросы морали. А есть закон, которым мы руководствуемся и на требования которого справедливо указали юристы Минкультуры в заявлении после просмотра фильма», — заключил глава ведомства.

Ранее Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина». Основанием стал подпункт «д» пункта 20 правил, который гласит, что прокатное удостоверение может быть отозвано в случае «выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».

После получения отзыва прокатчик обязан в течение 30 рабочих дней вернуть в Минкультуры прокатное удостоверение.

22 января прошел общественный просмотр картины. После этого Общественный совет при Минкультуры попросил перенести премьеру картины на полгода, чтобы «оскорбительный для ветеранов Великой Отечественной Войны» фильм не вышел в прокат одновременно с 75-й годовщиной победы в Сталинградской битве.